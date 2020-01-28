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- 12:05 В купальнике на снегу: очаровательная украинская спортсменка отдыхает в Карпатах
В купальнике на снегу: очаровательная украинская спортсменка отдыхает в Карпатах (фото)
24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, в прошлом году выигравшая «Бриллиантовую лигу» и ставшая в Дохе вице-чемпионкой мира с результатом 6,92 м, отдыхает на родине.
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Уроженка Морозова, что в Хмельницкой области, в перерыве между тренировками отправилась восстановить силы в Карпаты. Несмотря на то, что на дворе зима и выпал снег, очаровательная спортсменка не забыла взять с собой купальник и плавает в открытом бассейне, а фотографиями делится со своими подписчиками в Instagram.
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