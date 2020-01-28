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Спорт

В купальнике на снегу: очаровательная украинская спортсменка отдыхает в Карпатах (фото)

12:05 28 января 2020 474
Марина Бех-Романчук
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, в прошлом году выигравшая «Бриллиантовую лигу» и ставшая в Дохе вице-чемпионкой мира с результатом 6,92 м, отдыхает на родине.

Читайте также: Муж подарил мне вишневый Jaguar, а я посвятила ему «серебро» чемпионата мира, — Марина Бех-Романчук

Уроженка Морозова, что в Хмельницкой области, в перерыве между тренировками отправилась восстановить силы в Карпаты. Несмотря на то, что на дворе зима и выпал снег, очаровательная спортсменка не забыла взять с собой купальник и плавает в открытом бассейне, а фотографиями делится со своими подписчиками в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид взбудоражила сеть огненным фото, перекрасившись в жгучую блондинку.

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