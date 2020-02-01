24.81 / 25.14 27.32 / 27.79
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики «ЛНР» обесточили населенный пункт на Донбассе и собрались обвинить в этом бойцов ВСУ

10:12 1 февраля 2020 27
Электричество лэп
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики «ЛНР» 31 января обесточили оккупированное село Хорошее в Луганской области. В электроопору на территории села въехала БМП. Опорная конструкция была повреждена, тысяча жителей села осталась без света.

Чтобы выгородить боевиков оккупационных войск РФ, вину за диверсию враг решил возложить на украинскую армию. Оккупанты придумали историю, где инцидента с БМП не было, а линия электропередач в Славяносербском районе якобы была повреждена при обстреле.

В штабе операции Объединенных сил раскрыли истинные причины пропавшего света в домах сельчан. «Для адептов „русского мира“ сознательная ложь давно стала нормой… Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население», — говорится в заявлении командования ООС.

Напомним, ранее боевики в Донецке бросили танк на трассе возле остановки. А в оккупированном Луганске машина местных «силовиков» врезалась в бетонный блокпост.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

макрон меркель путин зеленский

Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер