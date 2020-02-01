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Боевики «ЛНР» обесточили населенный пункт на Донбассе и собрались обвинить в этом бойцов ВСУ
Боевики «ЛНР» 31 января обесточили оккупированное село Хорошее в Луганской области. В электроопору на территории села въехала БМП. Опорная конструкция была повреждена, тысяча жителей села осталась без света.
Чтобы выгородить боевиков оккупационных войск РФ, вину за диверсию враг решил возложить на украинскую армию. Оккупанты придумали историю, где инцидента с БМП не было, а линия электропередач в Славяносербском районе якобы была повреждена при обстреле.
В штабе операции Объединенных сил раскрыли истинные причины пропавшего света в домах сельчан. «Для адептов „русского мира“ сознательная ложь давно стала нормой… Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население», — говорится в заявлении командования ООС.
Напомним, ранее боевики в Донецке бросили танк на трассе возле остановки. А в оккупированном Луганске машина местных «силовиков» врезалась в бетонный блокпост.
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