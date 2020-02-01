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Украина

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

11:07 1 февраля 2020 622
Татьяна Монтян
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян посетила оккупированный Донецк, где встретилась с российскими боевиками и отличилась скандальным высказыванием о Киеве. На этот факт обратил внимание блогер Денис Казанский в Twitter.

«Монтян: „Донецк — чист, ухожен, Киев — помойка“. Но вернется жить, разумеется, в „помойку“. Как и другие свидетели „деловитого Донецка“, которые оттуда разбежались, кто в Москву, кто в Крым, кто в Киев. В этом весь „русский мир“. Вранье и двуличие во всем», — написал он.

Из опубликованных фото следует, что адвокат встречалась в Донецке с боевиком российского неонацистского формирования «Русич» Геннадием Дубовым.

В соцсети активно обсуждают данный пост.

«Пусть посмотрит толпы „интеллектуалов“ на КПВВ, которые часами ждут в очередях, что б попасть на территорию „помойки“», — написал один из пользователей в комментариях.

«Там действительно чисто и трупы быстро убирают. А ещё там пробок нет даже в час пик», — добавил второй.

«Неужели так трудно было аннулировать пропуск этой крысе и пусть вечно сидит в Донецке», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети активно обсуждали представителей Украины, которые принимали участие в эфире на российских телеканалах. Там их представили, как жителей Донецка и Луганска, хотя они в этих городах не живут.

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