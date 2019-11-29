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Общество и люди

В Донецке почему-то никто не живет: фото украинских гостей на росТВ вызвало бурную реакцию сети

8:12 29 ноября 2019 851
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Представители Украины, среди который бывшие регионалы, приехавшие в Москву на очередной эфир на росТВ, опубликовали в соцсетях фото с подписью «Донецко-Луганская группа готовится к эфиру у Владимира Соловьева». Журналист Денис Казанский в Twitter опубликовал это фото, сопроводив его ироничной репликой.

«Донецко-Луганская группа… Смешно. А что ж никто из этой группы в Донецке и Луганске не живет? У Лены Бондаренко дочь вообще в США замужем за американцем. На словах все поддерживают ЛДНРовскую помойку, но жить там никто не хочет. Чудеса!», — пишет журналист.

Иронию поддержали и подписчики Казанского. Но многие пользователи соцсети возмущены тем, что украинцы ездят в Россию, которая аннексировала Крым, вот уже шестой год посылает своих военных убивать наших граждан, не прекращает давить на Украину и цинично называет развязанную ее войну гражданским конфликтом.

Стоит отметить, что Кремль в последнее время изменил свою риторику в отношении Украины. В октябре, в ходе заседания клуба «Валдай» президент Путин вдруг возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете. Он снова лицемерно заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно «ввести некоторые изменения».

Во время встречи Путина с жителями Санкт-Петербурга Путин снова попытался откреститься от украинской тематики, сказав, что «Россия должна думать о себе».

Между тем, Кремль не прекращает информационную войну против Украины.

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