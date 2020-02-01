Китайский коронавирус расширяет географию: о первом случае заражения объявили в Испании

Мир

В Испании подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Заболел мужчина из Германии, который вместе с друзьями приехал отдыхать на Канарские острова. Все пятеро немецких туристов (семейная пара, мужчина и две женщины) были госпитализированы в больницу муниципалитета Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.

Вечером 31 января Национальный центр микробиологии в Мадриде подтвердил, что у одного из пациентов-мужчин тест на коронавирус дал положительный результат.

Врачи считают, что пациент заразился еще у себя в стране от носителя вируса. Предполагаемый носитель недавно вернулся после поездки в Китай. В город Ухань турист не заезжал, но на китайской территории пробыл достаточно долго, а по возвращении успел пообщаться с двумя друзьями из Германии.

В Испании говорят, что у всех пятерых немецких пациентов болезнь протекает без осложнений. Больница на острове Гомера заверяет, что справится с лечением своими силами, заболевшие не будут переводиться в другие медицинские учреждения.

Напомним, коронавирусом нового типа с начала вспышки заразились 12 019 человек (11 857 граждан — в Китае). Зафиксировано 259 летальных исходов. Все заболевшие — граждане КНР. В Китае уже разработали экспресс-тесты для диагностики заболевания в течение 15 минут.

Фото republica.com



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