24.82 / 25.13 27.34 / 27.78
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китайский коронавирус расширяет географию: о первом случае заражения объявили в Испании

12:10 1 февраля 2020 7
больница
Инф. «ФАКТОВ»

В Испании подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Заболел мужчина из Германии, который вместе с друзьями приехал отдыхать на Канарские острова. Все пятеро немецких туристов (семейная пара, мужчина и две женщины) были госпитализированы в больницу муниципалитета Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.

Вечером 31 января Национальный центр микробиологии в Мадриде подтвердил, что у одного из пациентов-мужчин тест на коронавирус дал положительный результат.

Врачи считают, что пациент заразился еще у себя в стране от носителя вируса. Предполагаемый носитель недавно вернулся после поездки в Китай. В город Ухань турист не заезжал, но на китайской территории пробыл достаточно долго, а по возвращении успел пообщаться с двумя друзьями из Германии.

В Испании говорят, что у всех пятерых немецких пациентов болезнь протекает без осложнений. Больница на острове Гомера заверяет, что справится с лечением своими силами, заболевшие не будут переводиться в другие медицинские учреждения.

Напомним, коронавирусом нового типа с начала вспышки заразились 12 019 человек (11 857 граждан — в Китае). Зафиксировано 259 летальных исходов. Все заболевшие — граждане КНР. В Китае уже разработали экспресс-тесты для диагностики заболевания в течение 15 минут.

Фото republica.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер