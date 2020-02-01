24.82 / 25.13 27.34 / 27.78
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве внедорожник превратил в металлолом две машины: эксклюзивные фото с места ДТП

12:37 1 февраля 2020 96
разбитая машина
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Это жуткое ДТП произошло около трех часов ночи 1 февраля на улице Юрия Ильенко (бывшая Мельникова. — Авт.).

Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцев трагедии, внедорожник Volkswagen Touareg с американскими номерными знаками двигался со стороны станции метро «Дорогожичи» и врезался в легковушку Renault Laguna. После столкновения внедорожник буквально взмыл в воздух и переворачиваясь, сильно ударил легковушку Geely Emgrand, которая двигалась в противоположном направлении.

Удар был настолько сильным, что все покореженные автомобили разбросало по дороге на расстоянии около 200 метров, а вылетевшие из поврежденных автомобилей части можно было обнаружить в радиусе 300 метров.

В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, которых из поврежденных автомобилей извлекали свидетели, полицейские и медики «скорой по мощи. Пострадавших госпитализировали.

Причины этой жуткой аварии сейчас устанавливают правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 января на улице Жолудева в Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе. А в Днепре легковушка протаранила «скорую», которая ехала с эвакуации раненых бойцов. По предварительным данным, машина медиков восстановлению не подлежит.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер