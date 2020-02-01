Происшествия

В Киеве внедорожник превратил в металлолом две машины: эксклюзивные фото с места ДТП

Это жуткое ДТП произошло около трех часов ночи 1 февраля на улице Юрия Ильенко (бывшая Мельникова. — Авт.).

Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцев трагедии, внедорожник Volkswagen Touareg с американскими номерными знаками двигался со стороны станции метро «Дорогожичи» и врезался в легковушку Renault Laguna. После столкновения внедорожник буквально взмыл в воздух и переворачиваясь, сильно ударил легковушку Geely Emgrand, которая двигалась в противоположном направлении.

Удар был настолько сильным, что все покореженные автомобили разбросало по дороге на расстоянии около 200 метров, а вылетевшие из поврежденных автомобилей части можно было обнаружить в радиусе 300 метров.

В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, которых из поврежденных автомобилей извлекали свидетели, полицейские и медики «скорой по мощи. Пострадавших госпитализировали.

Причины этой жуткой аварии сейчас устанавливают правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 января на улице Жолудева в Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе. А в Днепре легковушка протаранила «скорую», которая ехала с эвакуации раненых бойцов. По предварительным данным, машина медиков восстановлению не подлежит.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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