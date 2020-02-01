В России перерезали горло 16-летнему актеру (видео)

Шоу-бизнес

В России в субботу, 1 февраля, хоронят 16 актера Ивана Ревякина, который снимался в нескольких эпизодах популярного киножурнала «Ералаш».

Парня убили вечером 29 января в Волгограде. По словам свидетелей, Иван с друзьями подошел к магазину, между ним и одним молодым человеком завязался спор, а позже драка, во время которой он и пострадал.

Момент спора и драки частично попал на видео. Видно, что Ревякин сам наступает на парня в темном костюме. Потом они перемещаются в место вне зоны обзора камеры, после чего раненый Иван падает на снег, а убийца и свидетели убегают.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия. 18+

Прохожие вызвали «скорую», но медикам не удалось спасти парня.

Также сообщается, что Иван учился в колледже, воспитывала его бабушка, которой помогал хоронить студента весь город.

Убийцу задержали. Им оказался 20-летний безработный, ранее судимый волгоградец.

Напомним, что осенью прошлого года сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими.

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