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В России перерезали горло 16-летнему актеру (видео)
В России в субботу, 1 февраля, хоронят 16 актера Ивана Ревякина, который снимался в нескольких эпизодах популярного киножурнала «Ералаш».
Парня убили вечером 29 января в Волгограде. По словам свидетелей, Иван с друзьями подошел к магазину, между ним и одним молодым человеком завязался спор, а позже драка, во время которой он и пострадал.
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Момент спора и драки частично попал на видео. Видно, что Ревякин сам наступает на парня в темном костюме. Потом они перемещаются в место вне зоны обзора камеры, после чего раненый Иван падает на снег, а убийца и свидетели убегают.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия. 18+
Прохожие вызвали «скорую», но медикам не удалось спасти парня.
Также сообщается, что Иван учился в колледже, воспитывала его бабушка, которой помогал хоронить студента весь город.
Убийцу задержали. Им оказался 20-летний безработный, ранее судимый волгоградец.
Напомним, что осенью прошлого года сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..