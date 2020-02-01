Зеленский встретится с Эрдоганом тет-а-тет: названа дата

Политика

Украину 3 февраля посетит президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

«Третьего февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

«По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума», — добавили в Офисе президента.

Как писали «ФАКТЫ», это будет уже не первая встреча двух лидеров. Так, в августе прошлого года в турецкой Анкаре уже состоялись переговоры между Зеленским и Эрдоганом. Стороны обсуждали новое соглашение о свободной торговле, участие Турции в восстановлении Донбасса и роль турецких представителей в освобождении политзаключенных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter