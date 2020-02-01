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Зеленский встретится с Эрдоганом тет-а-тет: названа дата
Украину 3 февраля посетит президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.
«Третьего февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.
Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
«По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума», — добавили в Офисе президента.
Как писали «ФАКТЫ», это будет уже не первая встреча двух лидеров. Так, в августе прошлого года в турецкой Анкаре уже состоялись переговоры между Зеленским и Эрдоганом. Стороны обсуждали новое соглашение о свободной торговле, участие Турции в восстановлении Донбасса и роль турецких представителей в освобождении политзаключенных.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..