- 23:43 Выстрелил в голову охраннику: появилась новая информация о кровавом инциденте в Полтаве
- 23:15 В Киеве ограничат движение по Южному мосту: что важно знать водителям и пассажирам
- 22:58 Стало известно, о чем говорили Зеленский и Эрдоган во время встречи в Турции
- 22:53 «Динамо» на заметку: «Базель» в Лиге чемпионов сенсационно уступил дома ЛАСКу
- 22:35 Узник Кремля Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине
- 22:22 Свитолина успешно стартовала на турнире в Канаде
- 22:08 Вступился за женщину: в Харькове участковый избил пенсионера
- 21:44 Дым видно за несколько километров: под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
- 21:29 Хунта снова захватила власть: сеть взбудоражила фашистская свастика в центре Киева
- 20:59 В Киеве на горячем поймали банду домушников: фото и видео с места событий
- 20:51 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 20:46 Как же это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер
Стало известно, о чем говорили Зеленский и Эрдоган во время встречи в Турции
В турецкой Анкаре состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали новое соглашение о свободной торговле, участие Турции в восстановлении Донбасса и роль турецких представителей в освобождении политзаключенных.
По словам Зеленского, Украина и Турция готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле. Переговоры по поводу этого договора длились несколько лет. Стороны надеются, что объемы двусторонней торговли могут вырасти с четырех миллиардов до десяти миллиардов долларов.
Зеленский пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры на востоке Украины. «Ожидаем активное участие турецкой стороны в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе», — отметил он.
Украинская и турецкая делегации обсудили сотрудничество в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах. Был подписан двусторонний протокол об изучении космоса между специализированными агентствами двух стран.
Напомним, визит Зеленского в Турцию рассчитан на два дня. На 8 августа запланирована поездка в Стамбул и встреча с Вселенским патриархом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...