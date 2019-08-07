Политика

Стало известно, о чем говорили Зеленский и Эрдоган во время встречи в Турции

В турецкой Анкаре состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали новое соглашение о свободной торговле, участие Турции в восстановлении Донбасса и роль турецких представителей в освобождении политзаключенных.

По словам Зеленского, Украина и Турция готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле. Переговоры по поводу этого договора длились несколько лет. Стороны надеются, что объемы двусторонней торговли могут вырасти с четырех миллиардов до десяти миллиардов долларов.

Зеленский пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры на востоке Украины. «Ожидаем активное участие турецкой стороны в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе», — отметил он.

Украинская и турецкая делегации обсудили сотрудничество в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах. Был подписан двусторонний протокол об изучении космоса между специализированными агентствами двух стран.

Напомним, визит Зеленского в Турцию рассчитан на два дня. На 8 августа запланирована поездка в Стамбул и встреча с Вселенским патриархом.

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