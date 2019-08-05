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Политика

Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем

12:21 5 августа 2019 228
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский запланировал визит в Турцию. В Анкаре Зеленский должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Очередная зарубежная поездка рассчитана на два дня и состоится 7−8 августа. В первый день в программе официальные переговоры, на второй день Зеленский рассчитывает встретиться с представителями украинской общины в Турции и крымскими татарами.

Программа визита включает посещение Стамбула, где Зеленского примет Вселенский патриарх Варфоломей I. Ранее патриарх Варфоломей прояснил свою позицию по поводу последних споров в рядах украинской церкви.

Напомним, после Турции следующей международной поездкой Зеленского может стать визит в США и встреча с Дональдом Трампом.

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