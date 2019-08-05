- 13:56 Доллар и евро дорожают после рекордного падения: что будет дальше
- 13:52 Поезд насмерть сбил пенсионерку под Харьковом: первые подробности
- 13:46 Обновленные «Грибы» выпустили летний хит и порадовали вторым клипом за месяц
- 13:40 Таксист запер пассажира-должника в гараже и приковал цепями: жуткое ЧП под Киевом
- 13:37 Россия снабдила боевиков на Донбассе бесшумными снайперскими винтовками
- 13:18 Будущий нардеп от партии Зеленского Жан Беленюк влип в скандал из-за сексизма
- 13:17 Эд Ширан возглавил топ-10 самых успешных мировых туров
- 13:14 Когда Украине ждать эпидемию гриппа: Минздрав озвучил прогноз
- 13:09 Надя Дорофеева разделась в годовщину свадьбы
- 13:08 "Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом
- 12:33 В Харькове грузовик слетел с моста: фото с места аварии
- 12:32 Скандально известная модель XL стала участницей «Зважені та щасливі»
Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем
Президент Владимир Зеленский запланировал визит в Турцию. В Анкаре Зеленский должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Очередная зарубежная поездка рассчитана на два дня и состоится 7−8 августа. В первый день в программе официальные переговоры, на второй день Зеленский рассчитывает встретиться с представителями украинской общины в Турции и крымскими татарами.
Программа визита включает посещение Стамбула, где Зеленского примет Вселенский патриарх Варфоломей I. Ранее патриарх Варфоломей прояснил свою позицию по поводу последних споров в рядах украинской церкви.
Напомним, после Турции следующей международной поездкой Зеленского может стать визит в США и встреча с Дональдом Трампом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...