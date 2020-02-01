Скандал на Житомирщине: врач вымогал деньги у ветерана АТО (фото)

Происшествия

В Житомирской области задержали врача, требовавшего взятку у ветерана Операции объединенных сил за содействие в назначении группы инвалидности. Напомним, в декабре 2018 года аналогичное задержание медиков-членов военно-врачебной комиссии произошло в Киеве. Тогда по месту жительства фигурантов обнаружили 135 тысяч долларов США, которые были получены ими от ветеранов.

Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции, 33-летний житомирский врач-взяточник входит в состав военно-врачебной комиссии военного госпиталя.

Задержание произошло во время передачи медику тысячи долларов США в его служебном кабинете.

Денежные средства изъяты, досудебное расследование осуществляется по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») УК Украины.

За указанные действия злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года СБУ разоблачила на взятках работницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета, требовавшую деньги с участников боевых действий за постановку на квартирный учет и содействие в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

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