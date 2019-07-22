Украина

Скандал в Луцке: чиновница мэрии вымогала взятки у ветеранов АТО (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках работницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Так, чиновница наладила механизм вымогательства денег от граждан — участников боевых действий по постановке на квартирный учет и содействие в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

«Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои „услуги“ две тысячи американских долларов. Первую половину от указанной суммы взятки чиновник должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую — после получения гражданином установленной законом выплаты», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали женщину во время получения тысячи американских долларов — первой части неправомерной выгоды.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности», — сообщили в СБУ.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Ровенской области Государственное бюро расследований задержало главу Рокитновской районной государственной администрации во время получения взятки в размере 110 тысяч долларов США.

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