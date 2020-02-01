24.83 / 25.13 27.36 / 27.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Новый человек в политике»: Брагар нашел оправдание скандальному заявлению о продаже собаки

17:12 1 февраля 2020 42
Евгений Брагар
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Евгений Брагар от «Слуги народа», который в прямом эфире предложил тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку, извинился за свои слова и заявил, что не хотел никого обидеть. Об этом он написал в Facebook.

«Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не ставил цель кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая особняки и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», после скандального заявления нардепа, в сети разгорелось бурное обсуждение его высказываний. В основном, люди высказывают свое возмущение словами нардепа и предлагают варианты, чего бы еще «ненужного» им продать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

макрон меркель путин зеленский

Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер