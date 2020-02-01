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«Новый человек в политике»: Брагар нашел оправдание скандальному заявлению о продаже собаки
Народный депутат Евгений Брагар от «Слуги народа», который в прямом эфире предложил тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку, извинился за свои слова и заявил, что не хотел никого обидеть. Об этом он написал в Facebook.
«Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не ставил цель кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая особняки и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», после скандального заявления нардепа, в сети разгорелось бурное обсуждение его высказываний. В основном, люди высказывают свое возмущение словами нардепа и предлагают варианты, чего бы еще «ненужного» им продать.
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