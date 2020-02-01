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Происшествия

Карпаты засыпало сильным снегом: в сети показали впечатляющие фото

17:21 1 февраля 2020 303
Снег на горе Поп Иван
Инф. «ФАКТОВ»

В Карпатах продолжается сильный снег, а спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности. Напомним, в целом по Украине первые дни февраля будут дождливыми и ветреными.

По свидетельству специалистов, работающих на Черногорском горном поисково-спасательном посту, утром видимость на метеостанции была ограничена 20 метрами, а температура воздуха составляла 5 градусов ниже нуля.

На опубликованных в сети фото видно значительную высоту снежного покрова.

Лавинная опасность, по данным Украинского Гидрометцентра, 1−2 февраля будет актуальна на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Уровень опасности — третий.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что февраль, в отличие от первых двух месяцев зимы будет снежным. Осадки возможны в начале и в конце месяца.

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