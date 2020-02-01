Заявление "слуги народа" о продаже собаки высмеяли яркими фотожабами

Украина

В сети продолжают высмеивать инициативу «Слуги народа» Евгения Брагаря, предложившего малоимущим избавляться от домашних любимцев, чтобы заплатить по счетам за газ.

Так, особо креативные пользователи соцсетей придумали новую валюту — «газопес» и даже выложили «справочную таблицу» по ее использованию.

Еше один пользователь подсчитал, сколько собак понадобится, чтобы оплатить газ на два года вперед.

Некоторые украинцы предложили представить, как оценили бы инициативу сами собаки. На одной из опубликованной фотожаб домашний пес одет в костюм поросенка (очевидно, ради маскировки).

«Из облгаза уже ушли?», — спрашивает он хозяина.

Досталось и лично Брагару. Автора скандальной инициативы изобразили в костюме менестреля, который поет песню «Заплати облгазу элитной собакой, элитной собакой, о-о-о-о».

Напомним, сам Евгений Брагарь, которого начали активно троллить в сети, уже успел оправдаться перед украинцами, отговорившись политической неопытностью.

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