24.83 / 25.13 27.36 / 27.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Заявление "слуги народа" о продаже собаки высмеяли яркими фотожабами

19:17 1 февраля 2020 175
Фотожаба
Инф. «ФАКТОВ»

В сети продолжают высмеивать инициативу «Слуги народа» Евгения Брагаря, предложившего малоимущим избавляться от домашних любимцев, чтобы заплатить по счетам за газ.

Так, особо креативные пользователи соцсетей придумали новую валюту — «газопес» и даже выложили «справочную таблицу» по ее использованию.

Еше один пользователь подсчитал, сколько собак понадобится, чтобы оплатить газ на два года вперед.

Некоторые украинцы предложили представить, как оценили бы инициативу сами собаки. На одной из опубликованной фотожаб домашний пес одет в костюм поросенка (очевидно, ради маскировки).

«Из облгаза уже ушли?», — спрашивает он хозяина.

Досталось и лично Брагару. Автора скандальной инициативы изобразили в костюме менестреля, который поет песню «Заплати облгазу элитной собакой, элитной собакой, о-о-о-о».

Напомним, сам Евгений Брагарь, которого начали активно троллить в сети, уже успел оправдаться перед украинцами, отговорившись политической неопытностью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер