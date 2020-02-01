- 22:56 Под Одессой сгорел грузовик, погиб водитель
- 22:42 Украинцам поднимут максимальные пенсии: в Минсоцполитики раскрыли детали
- 21:59 Прыгал на капоте и разбил стекло: киевлянин жестко наказал "героя парковки", но мнения в сети разделились
- 21:23 Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? ВОЗ дала четкий ответ
- 20:56 Доказательства агрессии уничтожены: стали известны итоги баллистической экспертизы бронекатера "Бердянск"
- 20:27 19-летний гений за 136 минут в футболке «Боруссии» забил семь мячей
- 20:21 Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)
- 19:45 Еще одна страна закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
- 19:35 Есть шанс разжечь страсть: любовный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака
- 19:25 Сретение 2020: что это за праздник и как его отмечают
- 19:17 Заявление "слуги народа" о продаже собаки высмеяли яркими фотожабами
- 18:34 Посещение ОРДО становится все дороже: автомобилистов ждут новые поборы
Украинцам поднимут максимальные пенсии: в Минсоцполитики раскрыли детали
В Министерстве социальной политики рассказали, как будет меняться размер максимальной пенсии в Украине.
С 1 января 2020 года ее повысили до 16 380 гривен, а в течение года ожидается еще 2 этапа повышения: с 1 июля и с 1 декабря.
Так, в середине года ее увеличат до 17 120 гривен, а с декабря — до 17 690 гривен.
Опубликована соответствующая инфографика.
Напомним, «слуга народа» Евгений Брагар оскандалился советом тем, как оплатить газ пенсионерам, получающим небольшую пенсию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..