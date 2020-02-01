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Украина

Украинцам поднимут максимальные пенсии: в Минсоцполитики раскрыли детали

22:42 1 февраля 2020 127
Украинцам поднимут максимальные пенсии: в Минсоцполитики раскрыли детали
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве социальной политики рассказали, как будет меняться размер максимальной пенсии в Украине.

С 1 января 2020 года ее повысили до 16 380 гривен, а в течение года ожидается еще 2 этапа повышения: с 1 июля и с 1 декабря.

Так, в середине года ее увеличат до 17 120 гривен, а с декабря — до 17 690 гривен.

Опубликована соответствующая инфографика.

Напомним, «слуга народа» Евгений Брагар оскандалился советом тем, как оплатить газ пенсионерам, получающим небольшую пенсию.

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