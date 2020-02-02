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Памела Андерсон рассталась с новым мужем через 12 дней после свадьбы (фото)
20 января 52-летняя актриса и модель Памела Андерсон неожиданно вышла замуж за в пятый раз. Ее очередным мужем стал ее давний поклонник — 74-летний голливудский продюсер Джон Питерс («Звезда родилась», «Бэтмен», «Иствикские ведьмы»). Они в течение короткого времени встречались около 35 лет назад. И возобновили отношения в прошлом году.
Однако, спустя 12 дней после тайной свадьбы, стало известно, что супруги расстались. Как сообщает издание Hollywood Reporter, Памела заявила, что благодарна поклонникам за поддержку, и что они с Джоном решили побыть врозь, чтобы понять — чего они «хотят от жизни и от друг друга». Памела и Джон также «отложили» окончательное оформление своего свидетельства о браке.
Андерсон ранее была замужем за музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, а также продюсером Риком Соломоном, с которым официально сочеталась браком дважды.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике.
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