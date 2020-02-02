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Известная телеведущая попала в скандал из-за нападения собак на двух женщин под Киевом
В сети обсуждают нападение на людей бойцовских собак, принадлежащих известной ведущей телеканала «Украина» Елене Кот. Отмечается, что подобное с этими животными происходит не впервые, но до сих пор все обходилось без особой огласки.
Журналистка со своим питомцем
Первой об инциденте в селе Крюковщина под Киевом сообщила коллега Кот, журналистка Елена Закусило.
По ее информации, две жительницы микрорайона «Еврогород» Оксана и Ирина вышли на прогулку с своими собаками на поводках. На близлежащем пустыре их атаковали два бойцовских пса без намордников.
Женщины которые закрыли собой своих собак и получили многочисленные рваные раны.
«Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали… в Боярскую полицию, протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет, что ей ничего не будет, так как она известный человек», — говорится в сообщении.
В сети уточнили, что агрессивных псов регулярно отпускают гулять без намордников, а тем, кто делает замечание хозяйке об этом, она угрожает своими же собаками.
Также стало известно, что после предыдущего случая нападения журналистка приходила на пост охраны и снимала происходящее под видом обычного свидетеля.
Ресурс Обозреватель опубликовал фотосвидетельства телесных повреждений пострадавших женщин.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о нападении агрессивного хаски на ребенка в Тернополе. А в Одессе жертвой ротвейлера стала его же хозяйка.
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