Здоровье и медицина

Возможны нервные срывы и проблемы с сердцем: гороскоп здоровья на февраль для всех знаков зодиака

В феврале, по мнению астрологов, особо уязвимой будет иммунная система человека. Поэтому при первых же симптомах недомогания стоит сразу же обращаться к специалистам.

— Будьте внимательны к собственному организму, — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Научитесь его слышать и понимать, и тогда многие из проблем будут решаться достаточно быстро.

*Хаял Алекперов

Овен

В этом месяце звезды советуют представителям знака Овна быть осторожнее в быту, а также по возможности избегать экстрима — есть большая вероятность получить травму. Конец февраля — прекрасное время, чтобы избавиться от своих давних вредных привычек. Подобные перемены ваш организм воспримет легко и без сопротивления.

Телец

В феврале многие Тельцы задумаются о кардинальных переменах в отношении к своему организму. Правильное питание, здоровый сон и занятия спортом — курс, по которому начнет двигаться большинство представителей знака. Главное при этом — делать все постепенно и умеренно, чтобы такие изменения не стали для организма стрессом. Перестройка может занять несколько месяцев, но это того стоит.

Близнецы

В этот период уязвимое место Близнецов — голова. Скорее всего, огромное количество задач, которые свалятся на представителей знака в феврале, станут причиной их головных болей и даже мигреней. Поэтому совет звезд — правильно планировать свое время, не хвататься за все дела подряд и не забывать об отдыхе. Ну и, по возможности, лучше отказаться от кофе.

Рак

В этом месяце представителям знака Рака стоит опасаться простудных заболеваний. Чтобы этого не произошло и не пришлось выпасть из колеи в самый неподходящий момент, постарайтесь одеваться потеплее, избегайте резких перепадов температур и как следует позаботьтесь о своем иммунитете. Почаще бывайте на свежем воздухе и откажитесь от посещения публичных мероприятий.

Лев

В этот период под ударом может оказаться пищеварительная система представителей знака Льва. Чтобы не допустить проблем с желудком и кишечником, старайтесь избегать переедания, смелых гастрономических экспериментов, а также строгих диет, особенно если вы не обследовались и не обращались за консультацией к врачам. Больше пейте теплой воды и замените чай отваром шиповника.

Дева

Представители знака Девы в этот период могут столкнуться с сильными переживаниями, связанными с профессиональной сферой деятельности. Чтобы подобная ситуация не привела к нервному истощению или стрессу, звезды советуют чаще отвлекаться от ежедневных проблем и уделять время своему хобби. Возьмите короткий отпуск и отправьтесь на пару дней в горы — именно там вы сможете быстро восстановить свои силы. Помните о том, что любая проблема рано или поздно решится. А здоровье — ресурс, который очень тяжело восполнить.

Весы

В феврале у представителей знака Весы могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. А потому звезды советуют поберечь себя и проще относиться ко многим жизненным проблемам и неурядицам, чтобы избежать опасных ситуаций для своего организма. И, безусловно, здоровый сон, правильное питание и умеренные занятия спортом — лучшая панацея от любых проблем.

Скорпион

В этом месяце у Скорпионов будет достаточно сил и энергии, чтобы взяться за реализацию самых смелых жизненных цель. Но все же звезды советуют не переусердствовать — помните, что внутренние ресурсы, как и любые другие, требует своевременного пополнения. А потому не забывайте отдыхать, уделять внимание своим близким и можете уже строить планы на летние каникулы.

Стрелец

Представители знака Стрельца слишком долго были сосредоточены лишь на работе. И, весьма вероятно, в какой-то момент они почувствуют сильную усталость и даже апатию. Чтобы не доводить до этого состояния свой организм, старайтесь чаще менять обстановку. Так, общение с любимыми людьми, разговоры по душам придадут вам сил и энергии. А короткая поездка воодушевит на новые планы.

Козерог

В этот период главным врагом здоровья представителей знака Козерога может стать собственное легкомыслие. Из-за несерьезного отношения к своему организму вы рискуете упустить момент, чтобы пресечь болезни на корню. Потому старайтесь обращаться к специалистам уже при первых симптомах заболеваний. Не ждите, когда ситуация выйдет из-под контроля и придется принимать серьезные меры.

Водолей

Февраль может оказаться для Водолеев крайне напряжённым периодом в эмоциональном плане. Не раз представителям знака захочется все бросить и начать заново, а то и вовсе сложить руки. Поэтому совет звезд: чтобы ни случилось, не принимайте все близко к сердцу. Помните о том, что трудности — временны. В противном случае сильные перепады настроения могут негативно сказаться на вашей эндокринной системе.

Рыбы

В этот период представители знака Рыб могут разрываться между карьерой и бытом, потому что накопится масса дел, которые не терпят отлагательств. Эта ситуация, вполне вероятно, спровоцирует раздражительность и даже нервные срывы. Чтобы этого избежать, старайтесь «спешить медленно» и, по возможности, обращаться за помощью к близким и родным людям.

Напомним, ранее Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter