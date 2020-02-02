Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая в сентябре обвенчалась со своим мужем, похвасталась в соцсетях, что ее выгнали из Лувра.

«Увидеть Париж и умереть это фи*ня! А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, — это воспоминания на всю жизнь», — написала она в Instagram.

Вместе с Приходько был ее продюсер и автор песен Тигран Григорян. По его словам, выгнали их после съемок в Лувре. «Хахаха! Ну кто ещё, кроме нас, мог проводить съёмки там, где вся полиция Парижа сбежится в шоке», — отметил он.

Григорян также пообещал красивые съемки в будущем. «Следующие приключения вангую на берегу океана в Таиланде (я уже придумал сценарий следующего клипа — океан, и джунгли, и ты в образе амазонки с тайцем…)», — написал он.

Напомним, ранее Приходько решила уйти со сцены ради политики, но позже разочаровалась и вернулась.

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