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Шоу-бизнес

Злата Огневич показала стройную фигуру на отдыхе: горячие фото

15:17 2 февраля 2020 128
Злата Огневич
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая часто радует своих поклонников яркими снимками, опубликовала в Instagram фото, сделанные на отдыхе в Индонезии.

На Бали певица любуется тропическим дождем. Снимок сделан со спины. Девушка почти обнажена.

Второе фото с острова Гили Траванган — одного из трех островов архипелага Джили.

Певица в сексуальном наряде едет на велосипеде, подставляя лицо ласковому солнцу.

«На о. Гили нет никаких авто! Только вело или … лошади. Поэтому, я выбрала вело», — так она подписала снимок.

Поклонники не поскупились на комплименты. Они называют девушку богиней, пишут, что ее фигура идеальна, а фото сказочные.

Напомним, Огневич рассказывала, что в юности сверстники дразнили ее «страшилкой». А недавно Злата Огневич стала жертвой слишком навязчивого поклонника, который преследует певицу. Она обратилась в полицию.

Также певица призналась, что пережила глубокую депрессию, и даже хотела уйти из жизни.

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