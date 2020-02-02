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Злата Огневич показала стройную фигуру на отдыхе: горячие фото
Популярная украинская певица Злата Огневич, которая часто радует своих поклонников яркими снимками, опубликовала в Instagram фото, сделанные на отдыхе в Индонезии.
На Бали певица любуется тропическим дождем. Снимок сделан со спины. Девушка почти обнажена.
Второе фото с острова Гили Траванган — одного из трех островов архипелага Джили.
Певица в сексуальном наряде едет на велосипеде, подставляя лицо ласковому солнцу.
«На о. Гили нет никаких авто! Только вело или … лошади. Поэтому, я выбрала вело», — так она подписала снимок.
Поклонники не поскупились на комплименты. Они называют девушку богиней, пишут, что ее фигура идеальна, а фото сказочные.
Напомним, Огневич рассказывала, что в юности сверстники дразнили ее «страшилкой». А недавно Злата Огневич стала жертвой слишком навязчивого поклонника, который преследует певицу. Она обратилась в полицию.
Также певица призналась, что пережила глубокую депрессию, и даже хотела уйти из жизни.
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