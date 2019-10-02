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Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде
Популярная певица Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram чувственный снимок, на котором позирует у зеркала в модном платье ярко-синего цвета. Злата томно закрыла глаза и пожелала всем подписчикам спокойной ночи.
«Уснешь после такого», — ответили в комментариях и засыпали Злату комплиментами.
Напомним, недавно Огневич рассказывала, что не всегда получала комплименты. В юности она не считала себя красивой, а сверстники дразнили ее «страшилкой».
Недавно Злата Огневич стала жертвой слишком навязчивого поклонника, который преследует певицу. Она обратилась в полицию.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Ксения Мишина, участница «Танців з зірками», снялась в пикантной фотосессии, надев пиджак на голое тело.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..