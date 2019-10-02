Шоу-бизнес

Популярная певица Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram чувственный снимок, на котором позирует у зеркала в модном платье ярко-синего цвета. Злата томно закрыла глаза и пожелала всем подписчикам спокойной ночи.

«Уснешь после такого», — ответили в комментариях и засыпали Злату комплиментами.

Напомним, недавно Огневич рассказывала, что не всегда получала комплименты. В юности она не считала себя красивой, а сверстники дразнили ее «страшилкой».

Недавно Злата Огневич стала жертвой слишком навязчивого поклонника, который преследует певицу. Она обратилась в полицию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Ксения Мишина, участница «Танців з зірками», снялась в пикантной фотосессии, надев пиджак на голое тело.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter