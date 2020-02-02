Под Запорожьем выехавший на тротуар пьяный водитель стал виновником жуткой трагедии

Происшествия

В Энергодаре Запорожской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и уехал с места ЧП. В результате ДТП одна из женщин погибла на месте, другая попала в больницу.



Как сообщили в областном главке полиции, авария произошла 1 февраля около 17:35 возле дома по бульвару Каштановому.



Полицейские выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал за пределы проезжей части влево на тротуар, где наехал на двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии 21-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 45-летнюю женщину госпитализировали.



Копы оперативно нашли 20-летнего виновника ДТП. Сообщается, что у него в крови обнаружили 1,72 промилле алкоголя.



А в Мелитополе Запорожской области 2 февраля столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Volkswagen. В результате четыре человека получили травмы. Водитель одной машины умер в больнице. Авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного.

По обоим ДТП полицейские открыли уголовные производства.

Напомним, два дня назад в Киеве водитель сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину. Она погибла на месте. В другом ДТП в столице в результате наезда погиб молодой человек.















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