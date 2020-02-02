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В Таиланде нашли ключ к победе над коронавирусом
Несмотря на то, что еще не нашли окончательной методики борьбы с новым коронавирусом, в столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных ним, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа.
Как сообщает Reuters, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.
Представительница больницы Раджавити в Бангкоке, в которой и провели такой эксперимент, отметила, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, но будут применять лекарства от ВИЧ и гриппа для тяжелых пациентов.
Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавируса. Восемь больных уже вылечились.
А в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии в таких случаях запрещены. Об этом пишет информагентство «Синьхуа».
Согласно директиве правительства, останки инфицированных тел не должны перевозиться между различными населенными пунктами и не должны сохраняться. Тела будут продезинфицировать медицинские работники и помещать в герметичный пакет, который после этого запрещено открывать.
Похоронные бюро будут отправлять специальный персонал и транспорт для перевозки таких тел в отведенные для этого крематории по заранее определенным маршрутам.
Напомним, кроме Китая, гибель человека, зараженного коронавирусом 2019 nCoV, зафиксирована в Филиппинах.
Более подробно о неизвестном вирусе читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».
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