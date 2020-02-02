Мир

Теракт в Бельгии: от неизвестного с ножом пострадали двое прохожих

После новости о теракте в Лондоне, появилась информация о том, что на западе Бельгии в центре Гента неизвестный также напал на прохожих с ножом.

Как сообщила газета Het Laatste Niews, преступника задержал полицейский патруль, открыв огонь по нападавшему и ранив его в руку.

По предварительной информации, один прохожий ранен в живот, второй — в руку. Об их состоянии информации нет.

По информации Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», в бельгийском Генте, нападавшей оказалась женщина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о теракте в Пакистане, где в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети, когда там находилось не менее 60 человек.

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