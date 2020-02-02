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Теракт в Бельгии: от неизвестного с ножом пострадали двое прохожих
После новости о теракте в Лондоне, появилась информация о том, что на западе Бельгии в центре Гента неизвестный также напал на прохожих с ножом.
Как сообщила газета Het Laatste Niews, преступника задержал полицейский патруль, открыв огонь по нападавшему и ранив его в руку.
По предварительной информации, один прохожий ранен в живот, второй — в руку. Об их состоянии информации нет.
По информации Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», в бельгийском Генте, нападавшей оказалась женщина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о теракте в Пакистане, где в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети, когда там находилось не менее 60 человек.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!