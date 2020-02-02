24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Теракт в Бельгии: от неизвестного с ножом пострадали двое прохожих

20:08 2 февраля 2020 245
человек с ножом
Инф. «ФАКТОВ»

После новости о теракте в Лондоне, появилась информация о том, что на западе Бельгии в центре Гента неизвестный также напал на прохожих с ножом.

Как сообщила газета Het Laatste Niews, преступника задержал полицейский патруль, открыв огонь по нападавшему и ранив его в руку.

По предварительной информации, один прохожий ранен в живот, второй — в руку. Об их состоянии информации нет.

По информации Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», в бельгийском Генте, нападавшей оказалась женщина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о теракте в Пакистане, где в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети, когда там находилось не менее 60 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Андрей Сотник

Расстрел в центре Киева: убитый оказался известным врачом

шахта имени Челюскинцев в Донецке

В оккупированном Донецке закрывают две шахты: без работы останутся две тысячи человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер