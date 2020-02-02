Происшествия

В центре Киева неизвестный застрелил мужчину: первые подробности и фото

Полиция Киева разыскивает неизвестного, который в воскресенье, 2 февраля, застрелил мужчину в арке жилого дома по улице Саксаганского, 117. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили в столичной полиции, около 6 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.

Личность погибшего установлена, это — 43-летний киевлянин.

По неподтвержденной информации, он проживал в доме по улице Саксаганского, 121. Злоумышленник якобы забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

За содеянное стрелявший может оказаться на 15 лет за решеткой.

Сейчас в Киеве проводится специальная полицейская операция. На розыск и задержание преступника ориентированы все наряды.

Напомним, в конце января в Киеве задержали боевика «ДНР», устроившего стрельбу в Деснянском районе столицы. Рецидивиста взяли под стражу сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.

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