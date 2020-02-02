- 21:42 Убийство пластического хирурга в Киеве: момент преступления попал на видео
- 21:06 Расстрел в центре Киева: убитый оказался известным врачом
- 20:48 В Днепре пьяный неадекват чуть не лишил жизни водителя троллейбуса с пассажирами
- 20:28 В центре Киева неизвестный застрелил мужчину: первые подробности и фото
- 20:08 Теракт в Бельгии: от неизвестного с ножом пострадали двое прохожих
- 19:42 В Киев едет Эрдоган: водителей предупредили о проблемах на Бориспольской трассе
- 19:27 В соцсетях сообщили о ликвидации российских спецназовцев в Сирии
- 19:20 «Жертвы» коронавируса: в Одессе в пятизвездочном отеле ввели запрет на проживание китайцев
- 18:58 Весна закончится 3 февраля: синоптик уточнила прогноз погоды на начало следующей недели
- 18:33 В Таиланде нашли ключ к победе над коронавирусом
- 18:25 В Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами: в числе пострадавших ребенок
- 17:44 В Лондоне кровавый теракт: много раненых, преступник убит
В центре Киева неизвестный застрелил мужчину: первые подробности и фото
Полиция Киева разыскивает неизвестного, который в воскресенье, 2 февраля, застрелил мужчину в арке жилого дома по улице Саксаганского, 117. Мужчина скончался на месте.
Как сообщили в столичной полиции, около 6 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Личность погибшего установлена, это — 43-летний киевлянин.
По неподтвержденной информации, он проживал в доме по улице Саксаганского, 121. Злоумышленник якобы забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.
За содеянное стрелявший может оказаться на 15 лет за решеткой.
Сейчас в Киеве проводится специальная полицейская операция. На розыск и задержание преступника ориентированы все наряды.
Напомним, в конце января в Киеве задержали боевика «ДНР», устроившего стрельбу в Деснянском районе столицы. Рецидивиста взяли под стражу сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!