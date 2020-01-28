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Происшествия

Стрельба в полицейских в Киеве: суд принял решение по боевику «ДНР»

15:34 28 января 2020 89
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Принято решение по командиру разведки подразделения «Оплот», которое участвовало в боевых действиях на стороне «ДНР». Боевика задержали в Киеве после того, как он открыл огонь из пистолета по участковым офицерам полиции.

Директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко сообщает, что подозреваемый рецидивист взят судом под стражу сроком на два месяца без альтернативы внесения залога. В 2003 году в Донецке он уже был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, в 2009 году получил еще одну судимость.

Ранее сообщалось, что киевский суд прекратил дело в отношении крымчанина Игоря Кучерявого. Было решено, что члена «Единой России» из Севастополя невозможно привлечь к уголовной ответственности.

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