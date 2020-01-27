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В Киеве задержали боевика «ДНР», устроившего стрельбу по полицейским (видео)
В ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Как выяснилось, ее открыл командир разведки подразделения боевиков «Оплот». Ранее киллер пытался убить в Харькове героя войны на Донбассе.
«Киев Оперативный» сообщает в Facebook, что в одном из заведений отдыха находились участковые офицеры полиции — вне службы, без оружия и в гражданской одежде. Их начал провоцировать на конфликт незнакомый мужчина.
Он позвал офицеров выйти на улицу, там достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов, но оружие дало осечку. Тогда выстрелил во второго офицера и ранил его в грудь. Когда участковый склонился над раненым, мужчина приставил к его голове пистолет и нажал на курок, но вновь произошла осечка. Злоумышленник сбежал с места происшествия.
С помощью записи с видеокамер наблюдения правоохранители установили личность стрелка. Им оказался 36-летний уроженец Донецкой области, которого ранее неоднократно судили за тяжкие преступления. По информации на сайта «Миротворец», этот человек командир разведки подразделения «Оплот» «ДНР», участвовал в боях под Иловайском и Дебальцево. Злоумышленника задержали на улице столицы.
Раненого офицера прооперировали, его состояние удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что на Донбассе разоблачили женщин, которые были информаторами «ДНР».
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