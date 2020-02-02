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Происшествия

Расстрел в центре Киева: убитый оказался известным врачом

21:06 2 февраля 2020 3640
Андрей Сотник
Инф. «ФАКТОВ»

Мужчина, которого вечером 2 февраля расстреляли на улице Саксаганского, оказался пластическим хирургом. Его имя Андрей Сотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, около 18:00 Андрей Сотник зашел в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся.

Сотнику было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.

Напомним, в конце января в Киеве задержали боевика «ДНР», устроившего стрельбу по полицейским.

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