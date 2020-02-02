Происшествия

Убийство пластического хирурга в Киеве: момент преступления попал на видео

Момент убийства в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ролик опубликовал в Телеграм-канале «Киев Оперативный».

Напомним, 2 февраля около 18:00 Андрей Сотник зашел в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего стрелявший забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся.

Первым об убийстве Сотника сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, в данном случае речь не идет об ограблении.

Сотнику было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти, руководил клиникой DMK Ukraine.

На розыск и задержание преступника ориентированы все наряды полиции.

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