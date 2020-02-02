24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Военная драма "1917" стала триумфатором премии BAFTA

23:24 2 февраля 2020 56
Кадр из фильма «1917»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Это одна из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения. Красная дорожка собрала множество кинозвезд и прочих знаменитостей не только из Великобритании, но и из США и других стран мира.

Напомним, фаворитами считались три фильма — «Ирландец» Мартина Скорсезе", «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокер» Тодда Филлипса. «Джокер» был представлен в 11 номинациях", «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде» — в 10 номинациях каждый.

В категории «Лучший британский фильм» победила военная драма «1917» Сэма Мендеса. Она же получила еще четыре премии в так называемых технических номинациях, включая лучшую операторскую работу.

Эта же картина завоевала BAFTA в главной номинации — «Лучший фильм». А Сэм Мендес был назван лучшим режиссером.

Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в биографической драме «Джуди», посвященной жизни и творчеству легендарной певицы и актрисы Джуди Гарленд.

Хоакин Феникс добавил к своей коллекции наград как лучший актер теперь и BAFTA за главную роль в фильме «Джокер».

Лучшим актером второго плана назван Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде». Он на церемонии на присутствовал. Статуэтку в виде золотой маски за Питта получила Марго Робби.

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в драме «Брачная история».

Лучшим фильмом, снятом не на английском языке, объявлен «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Он же получил премию за лучший оригинальный сценарий. А за лучший адаптированный сценарий BAFTA досталась Таике Вайтити за фильм «Кролик Джоджо».

Лучшим полнометражным мультфильмом 2019 года британские киноакадемики назвали ленту «Клаус».

Напомним, в прошлом году триумфатором BAFTA стал фильм «Фаворитка», получивший семь статуэток в виде золотой маски.

Ровно через неделю станет известно, кто получит в этом году премию Американской киноакадемии — «Оскар». «ФАКТЫ» публиковали список претндентов на главную кинонаграду года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Топалов

«Убьет потом тебя»: фото Влада Топалова с сыном возмутило сеть

Андрей Сотник

Расстрел в центре Киева: убитый оказался известным врачом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер