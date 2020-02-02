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Военная драма "1917" стала триумфатором премии BAFTA
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Это одна из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения. Красная дорожка собрала множество кинозвезд и прочих знаменитостей не только из Великобритании, но и из США и других стран мира.
Напомним, фаворитами считались три фильма — «Ирландец» Мартина Скорсезе", «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокер» Тодда Филлипса. «Джокер» был представлен в 11 номинациях", «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде» — в 10 номинациях каждый.
В категории «Лучший британский фильм» победила военная драма «1917» Сэма Мендеса. Она же получила еще четыре премии в так называемых технических номинациях, включая лучшую операторскую работу.
Эта же картина завоевала BAFTA в главной номинации — «Лучший фильм». А Сэм Мендес был назван лучшим режиссером.
Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в биографической драме «Джуди», посвященной жизни и творчеству легендарной певицы и актрисы Джуди Гарленд.
Хоакин Феникс добавил к своей коллекции наград как лучший актер теперь и BAFTA за главную роль в фильме «Джокер».
Лучшим актером второго плана назван Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде». Он на церемонии на присутствовал. Статуэтку в виде золотой маски за Питта получила Марго Робби.
Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в драме «Брачная история».
Лучшим фильмом, снятом не на английском языке, объявлен «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Он же получил премию за лучший оригинальный сценарий. А за лучший адаптированный сценарий BAFTA досталась Таике Вайтити за фильм «Кролик Джоджо».
Лучшим полнометражным мультфильмом 2019 года британские киноакадемики назвали ленту «Клаус».
Напомним, в прошлом году триумфатором BAFTA стал фильм «Фаворитка», получивший семь статуэток в виде золотой маски.
Ровно через неделю станет известно, кто получит в этом году премию Американской киноакадемии — «Оскар». «ФАКТЫ» публиковали список претндентов на главную кинонаграду года.
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