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"Тачку жалко": появилось видео "расправы" с машиной автохама возле Киевской Лавры
В Сети появилось видео «мести» прохожего автомобилю Toyota, который очередной автохам поставил вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её.
Ролик опубликовал ресурс «Киев оперативный».
«А вот появилось и видео разрушения машины #Toyota, который перекрыл проход пешеходам возле Киевской Лавры», — говорится в сопровождающим видео посте.
На видео показано, как мужчина впечатляющей внешности прыгает на капоте, бьет ногами крылья автомобиля и бьет ногами в лобовое стекло.
Как и в случае с публикацией фото инцидента, мнения читателей кардинально разделились.
Большая часть пользователей горячо одобрили действия неизвестного «героя» — вплоть до назначения на одну из «хлебных» должностей в КГГА.
Очевидно, подобные «герои парковок» многим горожанам ужасно надоели — тем более, что полиция на такие вызовы не приезжает, и людям приходится или мириться с хамством, или применять подобные методы.
В то же время нашлись и те граждане, которые считают подобные «методы воздействия» недопустимыми в цивилизованной стране и высказывают опасения, что самосуд на улице может привести ко всеобщему озлоблению в обществе.
Решением в данном ситуации, возможно, может быть способ, предложенный одной из пользовательниц.
Но, конечно, лучше, чтоб в стране действовали законы, которые равны для всех, в том числе и для «мажаров» на крутых «тачках».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе девушка на элитном авто в Киеве умудрилась повредить сразу 6 авто на парковке. Видео собрало массу репостов.
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