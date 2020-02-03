"Тачку жалко": появилось видео "расправы" с машиной автохама возле Киевской Лавры

Происшествия

В Сети появилось видео «мести» прохожего автомобилю Toyota, который очередной автохам поставил вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её.

Ролик опубликовал ресурс «Киев оперативный».

«А вот появилось и видео разрушения машины #Toyota, который перекрыл проход пешеходам возле Киевской Лавры», — говорится в сопровождающим видео посте.

На видео показано, как мужчина впечатляющей внешности прыгает на капоте, бьет ногами крылья автомобиля и бьет ногами в лобовое стекло.

Как и в случае с публикацией фото инцидента, мнения читателей кардинально разделились.

Большая часть пользователей горячо одобрили действия неизвестного «героя» — вплоть до назначения на одну из «хлебных» должностей в КГГА.

Очевидно, подобные «герои парковок» многим горожанам ужасно надоели — тем более, что полиция на такие вызовы не приезжает, и людям приходится или мириться с хамством, или применять подобные методы.

В то же время нашлись и те граждане, которые считают подобные «методы воздействия» недопустимыми в цивилизованной стране и высказывают опасения, что самосуд на улице может привести ко всеобщему озлоблению в обществе.

Решением в данном ситуации, возможно, может быть способ, предложенный одной из пользовательниц.

Но, конечно, лучше, чтоб в стране действовали законы, которые равны для всех, в том числе и для «мажаров» на крутых «тачках».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе девушка на элитном авто в Киеве умудрилась повредить сразу 6 авто на парковке. Видео собрало массу репостов.

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