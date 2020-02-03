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Шоу-бизнес

Мила Йовович родила третьего ребёнка

0:50 3 февраля 2020 109
Йовович с тремя дочерьми
Инф. «ФАКТОВ»

Известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович, поделившаяся ранее с фолловерами известиями о своей беременности, родила третьего ребёнка.

Об этом сообщила старшая дочь знаменитости Эва Габо Андерсен на своей странице в соцсети.

Девочку назвали Озиан.

Напомним, что вместе с режиссёром Полом Андерсоном 44-летняя звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» уже воспитывает двух дочерей — двенадцатилетнюю Эву и четырёхлетнюю Дашиэл.

В начале января папарацци сняли беременную Йовович во время прогулки, и даже фанаты с трудом её узнали. У актрисы были сильные отёки и просто огромный живот.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Милла Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери.

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