Мила Йовович родила третьего ребёнка

Шоу-бизнес

Известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович, поделившаяся ранее с фолловерами известиями о своей беременности, родила третьего ребёнка.

Об этом сообщила старшая дочь знаменитости Эва Габо Андерсен на своей странице в соцсети.

Девочку назвали Озиан.

Напомним, что вместе с режиссёром Полом Андерсоном 44-летняя звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» уже воспитывает двух дочерей — двенадцатилетнюю Эву и четырёхлетнюю Дашиэл.

В начале января папарацци сняли беременную Йовович во время прогулки, и даже фанаты с трудом её узнали. У актрисы были сильные отёки и просто огромный живот.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Милла Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери.

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