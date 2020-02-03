Мир

Невероятный рекорд: в Британии кот-герой больше 50 раз спас хозяйку от смерти

Свободолюбивые коты готовы прийти на помощь не только своим сородичам, но и двуногим хозяевам, спасая их от неминуемой гибели.

Об этом одном из таких пушистиков, который более пятидесяти (!) раз спасал свою хозяйку Хейзер Пэркин от диабетических атак, рассказывает The Sun.

Дело в том, что снижение сахара во время приступа диабета может для Хейзел может обернуться судорогами или даже комой, однако рядом со своим котом она чувствует себя в безопасности.

Объяснение \этому факту довольно простое: обоняние питомца женщины, как и у всех котов, в несколько раз сильнее, чем у людей, и он прекрасно чувствует запах химических изменений в теле человека, которые происходят в момент, когда уровень сахара снижается.

Почуяв опасность, Уолтер запрыгивает на свою хозяйку и настойчиво будит, ударяя лапой ее по лицу.

В первый раз хозяйка подумала, что кот просто мокрый после дождя и требует, чтобы его вытерли полотенцем. Однако кот был сухой и продолжал толкать хозяйку.

«В конце концов я включила свет. В комнате было очень размыто, и я поняла, что уровень сахара в крови должен быть низким. Я проверила, и он был на потенциально опасном для жизни уровне. Я поняла, что он говорил мне. С тех пор одно и то же происходило снова и снова», — поделилась Пэркин.

По словам британки, ирония судьбы заключается в том, что у нее с мужем еще есть собака — ее заводили как раз для того, чтобы она помогала женщине. Но кошка вполне успешно заменила другое животное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не только коты приходят на помощь людям, а и наоборот. Так, в холодной Канаде мужчина спас трех котят от обморожения, облив их хвостики кофе из термоса.

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