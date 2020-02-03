24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Невероятный рекорд: в Британии кот-герой больше 50 раз спас хозяйку от смерти

1:51 3 февраля 2020 112
Хейзер и Уотер
Инф. «ФАКТОВ»

Свободолюбивые коты готовы прийти на помощь не только своим сородичам, но и двуногим хозяевам, спасая их от неминуемой гибели.

Об этом одном из таких пушистиков, который более пятидесяти (!) раз спасал свою хозяйку Хейзер Пэркин от диабетических атак, рассказывает The Sun.

Дело в том, что снижение сахара во время приступа диабета может для Хейзел может обернуться судорогами или даже комой, однако рядом со своим котом она чувствует себя в безопасности.

Объяснение \этому факту довольно простое: обоняние питомца женщины, как и у всех котов, в несколько раз сильнее, чем у людей, и он прекрасно чувствует запах химических изменений в теле человека, которые происходят в момент, когда уровень сахара снижается.

Почуяв опасность, Уолтер запрыгивает на свою хозяйку и настойчиво будит, ударяя лапой ее по лицу.

В первый раз хозяйка подумала, что кот просто мокрый после дождя и требует, чтобы его вытерли полотенцем. Однако кот был сухой и продолжал толкать хозяйку.

«В конце концов я включила свет. В комнате было очень размыто, и я поняла, что уровень сахара в крови должен быть низким. Я проверила, и он был на потенциально опасном для жизни уровне. Я поняла, что он говорил мне. С тех пор одно и то же происходило снова и снова», — поделилась Пэркин.

По словам британки, ирония судьбы заключается в том, что у нее с мужем еще есть собака — ее заводили как раз для того, чтобы она помогала женщине. Но кошка вполне успешно заменила другое животное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не только коты приходят на помощь людям, а и наоборот. Так, в холодной Канаде мужчина спас трех котят от обморожения, облив их хвостики кофе из термоса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Топалов

«Убьет потом тебя»: фото Влада Топалова с сыном возмутило сеть

шахта имени Челюскинцев в Донецке

В оккупированном Донецке закрывают две шахты: без работы останутся две тысячи человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер