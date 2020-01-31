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Как спасти котят с помощью кофе: лайфхак от нефтяника из Канады (трогательное видео)

В морозной Канаде, где недавно бродячая собака спасла от лютого холода пятерых котят, произошел новый случай освобождения пушистиков из снежного плена.

На этот раз героем-освободителм стал нефтяник, житель провинции Альберта Кендалл Дивиш. В холодное и снежное утро он объезжал нефтяные скважины и заметил возле одной из проселочных дорог трех жалобно пищащих котят. Он остановил машину и подошел, чтобы лучше их рассмотреть, и это спасло малышам жизнь.

Оказалось, что двое из них вмерзли хвостами в лед и, судя по всему, провели на морозе всю ночь. Третий мог передвигаться, но оставался рядом — так было теплее.

Сначала водитель попытался вызволить животных из ледяного плена своими силами, но у него это не вышло. Поэтому мужчина принес термос с горячим кофе и начал осторожно поливать им снег. Вскоре малыши были освобождены.

Оттаяв, котята попытались убежать. Однако мужчина решил не бросать их на произвол судьбы, поймал и отвез домой.

Накормив малышей, Кендалл разместил объявление для желающих заботиться о котятах дальше. Реакция последовала незамедлительно — им не просто нашли новый дом, но взяли сразу всех троих, не разлучая.

Довольный нефтяник рассказал о приключениях котят на своей странице в Facebook, и за считанные дни его пост собрал почти 9 тысяч лайков, три тысячи комментариев и пять с половиной тысяч репостов.

Пользователи отмечают доброе сердце Дивиш и его готовность прийти на помощь животным в трудную минуту.

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