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Как спасти котят с помощью кофе: лайфхак от нефтяника из Канады (трогательное видео)
В морозной Канаде, где недавно бродячая собака спасла от лютого холода пятерых котят, произошел новый случай освобождения пушистиков из снежного плена.
На этот раз героем-освободителм стал нефтяник, житель провинции Альберта Кендалл Дивиш. В холодное и снежное утро он объезжал нефтяные скважины и заметил возле одной из проселочных дорог трех жалобно пищащих котят. Он остановил машину и подошел, чтобы лучше их рассмотреть, и это спасло малышам жизнь.
Оказалось, что двое из них вмерзли хвостами в лед и, судя по всему, провели на морозе всю ночь. Третий мог передвигаться, но оставался рядом — так было теплее.
Сначала водитель попытался вызволить животных из ледяного плена своими силами, но у него это не вышло. Поэтому мужчина принес термос с горячим кофе и начал осторожно поливать им снег. Вскоре малыши были освобождены.
Оттаяв, котята попытались убежать. Однако мужчина решил не бросать их на произвол судьбы, поймал и отвез домой.
Накормив малышей, Кендалл разместил объявление для желающих заботиться о котятах дальше. Реакция последовала незамедлительно — им не просто нашли новый дом, но взяли сразу всех троих, не разлучая.
Довольный нефтяник рассказал о приключениях котят на своей странице в Facebook, и за считанные дни его пост собрал почти 9 тысяч лайков, три тысячи комментариев и пять с половиной тысяч репостов.
Пользователи отмечают доброе сердце Дивиш и его готовность прийти на помощь животным в трудную минуту.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..