Герцогиня-лгунья: Меган Маркл созналась в серьезном обмане

Мир

Похоже, репутация принца Гарри и Меган Маркл все больше меркнет в глазах поклонников во всем мире: после появления свидетельств обмана во время фотосъемки принцем животных, теперь вскрылись нелицеприятные детали в биографии его супруги.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Оказалось, что герцогиня не стесняется лгать, если это необходимо ее карьере.

Так, в 2004 году во время кастинга на сериал «Форс-мажоры», сделавший впоследствии ее знаменитой, Маркл задали вполне резонный вопрос, состоит ли она в Гильдии актеров. И хотя Меган, возможно, даже не слышала об этой организации, она солгала, заявив, что разумеется, она и Гильдия тесно связаны.

Позже женщина созналась, что почувствовала себя мошенницей, но это не помешало ей хранить свой секрет до недавнего момента.

Таким образом, будущая герцогиня обманула представителей кастинга и по сути, получила роль несправедливым образом, бесчестно обойдя своих конкуренток.

Напомним, что до 2016 года Маркл «зарабатывала на хлеб» актерской деятельностью. И наибольшую популярность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». В мае 2018 года она вышла замуж за принца Гарри. Он сделал ей предложение в ноябре 2017-го, в то время как широко известно об их отношениях стало осенью 2016 года. Спустя год после свадьбы Меган родила мальчика. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

После сложения с себя королевских обязанностей Меган может возвратиться к актерству: ряд западных СМИ сообщили, что Меган надеется стать ведущей реалити-шоу «I Do, Redo» на Netflix. При этом они высказывают надежду, что для этого ей в этот раз не придется никого обманывать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, связанном с Гарри и Меган: оказывается, они рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства.

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