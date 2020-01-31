Принц Гарри и Меган Маркл рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства (фото)

Мир

Принц Гарри и Меган Маркл, переехавшие из Великобритании на канадский остров Ванкувер, вызвали возмущение многих канадцев. Герцог и герцогиня Сассекские рекламируют у себя в Instagram телекоммуникационную компанию Bell Canada. Супруги призывают пользователей соцсетей не сдерживаться, а «говорить» о своем душевном здоровье. И призывают своих подписчиков посмотреть официальное видео Bell — взамен компания обязуется за каждый просмотр перечислять по пять центов в канадские фонды, которые поддерживают инициативы, касающиеся психического здоровья населения.

Между тем Bell остро критикуют за причастность к смерти заключенного Клива Геддеса. Страдающий паранойей шизофреник повесился в 2017 году в своей тюремной камере.

Клива арестовали после того, как он угрожал своему отцу убить его и поджечь дом. После задержания мужчину должны были направить на психиатрическую экспертизу, однако в больнице не было свободных мест, и его отправили в тюрьму. 30-летний Клив пытался позвонить матери и сестра, однако компания Bell, как сообщает Daily Express, позволяет заключенным пользоваться только стационарной, но не мобильной связью. А дозволенные звонки из тюрьмы являются непомерно дорогими. В итоге отчаявшийся Геддес, который не мог связаться ни с родственниками, ни со службой эмоциональной поддержки, покончил с собой. После этого в стране прокатилась волна протестов. Участники манифестаций требовали защитить права заключенных.

«Очень странно привлекать к кампании по борьбе за душевное здоровье компанию, которая довела до самоубийства человека с психическими проблемами», — пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Между тем стало известно, что в Великобритании отклонили жалобу Гарри на газету Mail on Sunday, которую принц подал в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO). Внук королевы утверждал, что в статье, которая была опубликована в апреле 2019 года, была допущена «неточность». Речь шла о газетном материале про сделанные в Африке фотографии, появившиеся в Instagram Сассексов. В статье утверждалось, что Гарри, который выступал в роли фотографа, ввел публику в заблуждение, обрезав снимки. В Mail on Sunday опубликовали эти же самые фото в полном виде — на них видно, что слон, рядом с которым стоит сотрудник заповедника, привязан за задние ноги. Принц говорит, что фото было обрезано из-за формата Instagram. И что он вовсе не пытался скрыть полную картину. Однако IPSO приняло сторону издания, отметив, что с его стороны не было каких-либо нарушений.

фото в Instagram Сассексов

Полное фото

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл перед свадьбой настояла на том, чтобы королева дала ей титул.

Читайте также: Королева Елизавета провела экстренные переговоры с принцем Чарльзом — из-за претензий ФБР.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter