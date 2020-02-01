Слону связали веревкой ноги: принца Гарри уличили в недостойном обмане

Мир

Принц Гарри, из-за которого жена его старшего брата Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги, получил чувствительный удар по своей репутации и самолюбию.

Организация, в которую внук Елизаветы пожаловался на действия прессы — IPSO (Independent Press Standarts Organization) — отклонила его заявление.

Об этом пишет российское издание Glamour со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Такой решение, с одной стороны, показало, что общественное мнение в Британии настроено против принца. А с другой — нанесло ущерб его репутации защитника природы и умелого фотографа.

Дело в том, что принц направил официальную жалобу на издание Mail on Sunday — то самое, с которым он судится из-за публикации письма его жены Меган Маркл к отцу — ещё в августе прошлого года. В своём заявлении Гарри пожаловался на якобы «некорректные действия издания, нарушающие кодекс прессы». Речь шла о статье, напечатанной в вышеупомянутом издании, в которой принца обвинили если не в прямом обмане, то, во всяком случае, в утаивании информации.

В материале Mail on Sunday обсуждалась серия фотографий, сделанных самим Гарри и опубликованных им на страничке в социальной сети. На них принц запечатлел диких животных Африки — слонов, львов и носорогов. И эти фото принц сопроводил текстом, в котором призывал позаботиться о действительно серьёзной защите этих созданий, пока не стало слишком поздно.

Однако, как удалось выяснить репортеру Mail on Sunday, защитник дикой природы, то есть Гарри, «забыл» поведать публике, при каких обстоятельствах ему удалось сделать эти снимки. Как оказалось, ради того, чтобы животные вели себя спокойно и принцу было проще их снимать, зверей накачивали транквилизаторами. А слону, во избежание проблем, туго связали веревками задние ноги. После чего при публикации этих фото «отрезали» ту часть, на которой были запечатлены связанные ноги.

«Гарри рассказал далеко не всю историю, связанную с этими животными!» — утверждал автор статьи.

Как оказалось, всё в обвинениях репортера Mail on Sunday правда. Однако Гарри попытался оправдаться тем, что фото он обрезал якобы для того, «чтобы они соответствовали формату Инстаграма». А про транквилизаторы не упомянул, как он заявил, потому, что уже публиковал эти снимки несколько лет назад и тогда якобы рассказывал обо всех обстоятельствах.

В итоге в действиях Mail on Sunday не было найдено никаких нарушений. А оправдания принца признаны просто несерьёзными. Заметим, что многие восприняли неудачу Гарри с его жалобой как настораживающий симптом и как преддверие его грядущего поражения в судебном процессе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, связанном с Гарри и Меган: оказывается, они рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства.

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