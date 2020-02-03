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В "голом" платье без белья: дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради произвела фурор на вручении премии BAFTA (фото)
На состоявшейся в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне 73-ей церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA случился небольшой «модный курьез», который произвела своим откровенным нарядом Лили-Роуз Депп — 20-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради.
Об этом пишет КП.
Чтобы показать во всей красе свою фигуру, Лили-Роуз нарядилась в кружевной комбинезон, поверх которого надела абсолютно прозрачную черную комбинацию.
К тому же девушка решила обойтись и без нижнего белья.
Издание отмечает, что сквозь кружево отчетливо просвечивали все изгибы ее хрупкого тела, но Лили-Роуз это, похоже, абсолютно не смущало. Девушка невозмутимо позировала фотографам с совершенно непроницаемым лицом.
Напомним, что дочь звезды «Пиратов Карибского моря» делает вполне успешную карьеру и как актриса, и как модель. В свои 20 лет она — «лицо» модного дома Chanel (с люксовым французским брендом Лили-Роуз сотрудничает уже несколько лет), снялась в нескольких фильмах и постоянно участвует в фотосессиях.
В личной жизни девушки тоже все прекрасно: она встречается с молодым, но очень перспективным актером Тимоти Шаламе. Они вместе снялись в фильме «Король», и их роман разгорелся на съемочной площадке. За роль Элио Перлмана в драме «Зови меня своим именем» Тимоти был номинирован на премию Оскар, став самым молодым номинантом в этой категории с 1939 года. Одна из его последних работ — в комедии Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Тимоти — наполовину француз и, возможно, именно это и свело их с Лили-Роуз.
Лили-Роуз Депп уже не впервые выбирает откровенные образы: девушка начала сниматься топлесс в 17 лет. Впрочем, наследница известной фамилии всегда говорила, что ее не привлекает карьера модели или певицы, как у мамы — она хочет сниматься в кино, как ее отец.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна бывшая жена Джонни Деппа — Эмбер Херд — может лишиться работы, на которую рассчитывала в последнее время из-за гнева фанатов американского актера.
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