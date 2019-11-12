Эффект бумеранга: Эмбер Херд может остаться без работы из-за Джонни Деппа

Шоу-бизнес

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд может лишиться работы, на которую рассчитывала в последнее время. Речь идет о второй части успешной франшизы «Аквамен», первый фильм которой зрители увидели в прошлом году. Лента собрала в прокате больше миллиарда долларов, а сама актриса получила очень неплохой гонорар, пишет «Лента.ру».

Поэтому актриса надеялась, что вторая часть франшизы принесет ее еще больше денег и славы.

К сожалению, существует достаточно высокая вероятность того, что 33-летняя актриса этой работы не получит. Причина — Джонни Депп, вернее, его фанаты, которые собирают подписи под петицией с требованием убрать ее из проекта. Уже собрано 34 тысяч подписей. Фанаты ждут, пока эта цифра достигнет 35 тысяч, после чего она будет официально передана в Warner Bros компанию ответственную за производство франшизы.

Поклонники отмечают, что во время совместного проживания артистка неоднократно применяла насилие к мужу. Она дважды била его по лицу, а один раз чуть не лишила его пальца при помощи бутылки водки, о чем Депп заявлял в суде. В обращении также говорится, что звезда «Аквамена» пыталась испортить репутацию бывшего супруга обвинениями в домашнем насилии.

«Поскольку известно, что Эмбер Херд является домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment должны уволить ее из проекта „Аквамен 2“. Компании не могут игнорировать страдания жертв Херд и не должны восхвалять обидчицу», — гласит текст петиции.

Как известно, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она заявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». В предоставленных суду документах артист рассказал об инциденте, в ходе которого экс-супруга чуть не лишила его пальца. Он утверждал, что после ссоры ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Позднее актриса выдвинула новые обвинения, рассказав, как бывший муж, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Она также призналась, что Депп устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге Джеймсу Франко.

Кто из них говорит правду, сказать трудно.

По мнению фанатов, Эмбер столкнулась с «эффектом бумеранга»: примерно года назад фанаты Херд собирали подписи под петицией с требованием отстранить Деппа от очень нужной ему роли роли (в спин-оффе «Гарри Поттера» — «Фантастические твари»). Что, скорее всего, и произошло бы, если не вмешалась лично Джоан Роулинг, которая в качестве творца франшизы, смогла отстоять Джонни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом текущего года французский дом Christian Dior угодил в расистский скандал. Практически сразу же после презентации нового аромата популярного одеколона Sauvage ему пришлось удалить из соцсетей рекламные видеоролики парфюма, в котором снимался голливудский актер Джонни Депп.

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