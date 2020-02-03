24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Больную раком Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу

6:58 3 февраля 2020 141
Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

Пока 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, а ее родственники не спешат рассказывать подробности лечения, поклонники «прекрасной няни», похоже, пытаются восполнить информационный вакуум собственными догадками и выдумками.

Так, на днях звезду сериала «Моя прекрасная няня» обвинили в том, что она никогда не отличалась верностью и «ходила налево».

Об этом пишет сайт «Дни.ру».

«Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки», — цитирует издание одного из читателей.

Однако большинство пользователей Сети утверждают обратное — по их мнению, в этой паре изменяет все-таки Чернышев. Что же касается брака с Заворотнюк, то, по мнению некоторых интернет-пользователей, Петр решился на этот шаг исключительно ради пиара.

«Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто бы его знал с его „всемирной известностью“, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России? У них талантов не меньше», — указал один из комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанаты Анастасии Заворотнюк резко обратились к ее семье с требованием прекратить молчание и открыть правду о заболевании актрисы — это позволит начать сбор средств для лечения и уберет ненужный ажиотаж вокруг ее болезни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Украинско-польские отношения

Украинцам массово отказывают во въезде в Польшу: названы причины

Топалов

«Убьет потом тебя»: фото Влада Топалова с сыном возмутило сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер