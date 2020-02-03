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Больную раком Анастасию Заворотнюк обвинили в изменах мужу
Пока 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, а ее родственники не спешат рассказывать подробности лечения, поклонники «прекрасной няни», похоже, пытаются восполнить информационный вакуум собственными догадками и выдумками.
Так, на днях звезду сериала «Моя прекрасная няня» обвинили в том, что она никогда не отличалась верностью и «ходила налево».
Об этом пишет сайт «Дни.ру».
«Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки», — цитирует издание одного из читателей.
Однако большинство пользователей Сети утверждают обратное — по их мнению, в этой паре изменяет все-таки Чернышев. Что же касается брака с Заворотнюк, то, по мнению некоторых интернет-пользователей, Петр решился на этот шаг исключительно ради пиара.
«Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто бы его знал с его „всемирной известностью“, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России? У них талантов не меньше», — указал один из комментаторов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанаты Анастасии Заворотнюк резко обратились к ее семье с требованием прекратить молчание и открыть правду о заболевании актрисы — это позволит начать сбор средств для лечения и уберет ненужный ажиотаж вокруг ее болезни.
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