«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, продолжает бороться с тяжелым недугом, а ее родственники не просто так не хотят рассказывать подробности.

Об этом в интервью «Собеседнику» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда», — отметил он.

Критик также подчеркнул, что понимает молчание родственников.

«А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная», — возмутился он.

По словам Соседова, Заворотнюк немного лучше. «У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика — очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо. Многие издания уже даже некрологи подготовили — это было еще в сентябре», — добавил он.

Напомним, что ранее росСМИ заявили: Заворотнюк исчезла из московской клиники, где лечилась долгое время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter