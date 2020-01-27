Шоу-бизнес

"Не надоело еще?!" Фанаты Анастасии Заворотнюк резко обратились к ее семье

За трагической историей болезни Анастасии Заворотнюк многие поклонники «прекрасной няни» наблюдают наблюдает уже около полугода.

По самой распространенной, но неофициальной версии, Анастасия Заворотнюк столкнулась со смертельными заболеваниями — глиобластомой — самой агрессивной формой рака мозга, от которой пациенты гибнут в большинстве случаев этой болезни.

Родственники Анастасии изначально приняли решение не раскрывать подробности диагноза Заворотнюк, деталей её лечения и тому подобное для широкой общественности. Тем не менее соответствующее решение спровоцировало неоднозначную реакцию в обществе, пишет сайт «Дни.ру».

Молчание родственников Заворотнюк приводит к возникновению огромного количества различных сплетен и домыслов о состоянии актрисы. Ранее семья Заворотнюк запустила информационную кампанию по опровержению самых распространённых сплетен, но теперь даже эта страничка молчит.

Зато слухи об актрисе периодически продолжают появляться.

Ввиду этого поклонники Заворотнюк начали возмущаться поведением её родных. Они пишут, что им уже давно стоило сделать по крайней мере одно официальное заявление с разъяснениями. Вместо этого своим молчанием они провоцируют распространение слухов. Мало того, они ещё и заставляют тысячи людей переживать и беспокоиться.

«Нерадивые родственники. Ведь уже действительно ничего не хочется знать про нее, но хоть родня должна же защищать честь и достоинство Анастасии. Так полоскать… И так громко молчать… Разве что, стиснув зубы… Только зачем?», «Ну сколько можно? Родственники! Ау! Ну скажите вы что-нибудь официально! Каждый день тысяча всякого мусора про Анастасию Заворотнюк, вам-то не надоело еще?», — пишут недовольные фанаты актрисы в Сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появилось архивное интервью актрисы для украинской версии программы «Битва экстрасенсов». В ходе беседы Анастасия Заворотнюк призналась, что оказалась на грани жизни и смерти в детстве: в пять лет она перенесла несколько операций на горле. Многие суеверные поклонники считают, что звезду преследует злой рок.

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