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Шоу-бизнес

Звезды сериала "Школа" порадовали поклонников эффектными пляжными фото

8:05 3 февраля 2020 141
Лола и Ника сериал Школа
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

20-летняя актриса Ирина Кудашова, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале «Школа», опубликовала в сети соблазнительные фотографии в купальнике, сделанные во время отдыха на Шри-Ланке.

На снимках, которые Ирина разместила в своем Instagram, она позирует в открытых купальниках.

Ирина Кудашова

Судя по всему, на отдыхе актриса находится со своим братом.

Как известно, в сериале «Школа» Ирина Кудашова сыграла роль Ники. Ранее Ира рассказывала «ФАКТАМ», как парень ревновал её из-за поцелуев на съемочной площадке.

Её коллега по съемочной площадке — Елизавета Василенко немногим ранее показала стройную фигуру. В своем Instagram 21-летняя Лиза, сыгравшая в сериале роль Лолы, опубликовала снимки, сделанные на острове Бали.

В интервью «ФАКТАМ» Лиза Василенко рассказывала о романах между актерами «Школы» и призналась, что после успеха сериала к ней буквально «прицепилось» имя Лола.

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