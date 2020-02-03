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Звезды сериала "Школа" порадовали поклонников эффектными пляжными фото
20-летняя актриса Ирина Кудашова, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале «Школа», опубликовала в сети соблазнительные фотографии в купальнике, сделанные во время отдыха на Шри-Ланке.
На снимках, которые Ирина разместила в своем Instagram, она позирует в открытых купальниках.
Судя по всему, на отдыхе актриса находится со своим братом.
Как известно, в сериале «Школа» Ирина Кудашова сыграла роль Ники. Ранее Ира рассказывала «ФАКТАМ», как парень ревновал её из-за поцелуев на съемочной площадке.
Её коллега по съемочной площадке — Елизавета Василенко немногим ранее показала стройную фигуру. В своем Instagram 21-летняя Лиза, сыгравшая в сериале роль Лолы, опубликовала снимки, сделанные на острове Бали.
В интервью «ФАКТАМ» Лиза Василенко рассказывала о романах между актерами «Школы» и призналась, что после успеха сериала к ней буквально «прицепилось» имя Лола.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...