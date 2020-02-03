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2-летний ребенок умер из-за йогурта: шокирующая смерть в России
В российском Новосибирске в больнице умерла двухлетняя девочка. Ребенку понадобилась госпитализация после детского йогурта. Мать девочки не пустили в реанимацию, а на следующее утро объявили, что юная пациентка скончалась.
Как рассказала журналистам мать девочки, дочка выпила немного йогурта, после чего у ребенка заболел живот, началась рвота с желчью. На «скорой» малышку доставили в больницу, но там к лечению ребенка приступать не спешили.
В интервью новосибирскому «НГС Новости», мать вспоминала, что сначала дочку отказывались класть в больницу из-за того, что подозревали диабет. Нормализировать сахар в крови могла бы капельница с инсулином, но препарат оказался в реанимации, закрытой на ночь. Ребенка повезли в другую больницу, там пациентку снова не захотели принимать ввиду ночного времени. Матери объявили, что девочку утром перевезут еще в одну больницу, в реанимацию родителей не пустили и посоветовали ехать домой, а наутро медики объявили, что у ребенка остановилось сердце.
В свидетельстве о смерти девочки родители обнаружили очередные странности. Не была указана причина летального исхода, время смерти было указано не такое, как ранее говорили врачи. Еще ряд признаков указывали на то, что к девочке в реанимации врачи не подходили и из-за халатности допустили «сахарную кому». Медики признают, что инсулин пациентке ввели не сразу, но ошибкой это не считают.
В больнице назначена проверка, а результаты судебно-медицинской экспертизы родителям пообещали только через 30 дней.
Напомним, в российском Кирове скончалась трехлетняя девочка, которую заперли саму в квартире без еды и воды. А в оккупированном Севастополе Дед Мороз на празднике обварил ребенка кипятком.
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