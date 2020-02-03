Перекладывает проблему на "больших дядь": Зеленского упрекнули за странный посыл по Крыму

Украина

Попытка привлечь США к более активному решению вопросов территориальной целостности Украины без собственной стратегии руководства государства в этом направлении свидетельствует о попытке переложить ответственность на внешних партнеров. Напомним, что на днях в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео.

Такую точку зрения высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса, передает «Хвиля». Он, в частности, напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Помпео о готовности посетить Вашингтон «хоть завтра», назвав его «унизительным и странным».

«Майкл Помпео ушел от ответа журналистов касательно возможной даты приезда Зеленского в Белый Дом. Не стал он отвечать и о том, является ли игра на стороне Трампа против его политических оппонентов все еще условием для приезда Зеленского», — отметил эксперт и добавил: «Все это наводит на мысль, что администрация Белого Дома продолжает рассматривать Украину лишь как источник скандальной информации, которую все еще можно выкачать из Киева в угоду узких политических интересов одной стороны на выборах».

В такой ситуации, как считает эксперт, Украина остается «заложником американской внутренней политики». А надежда президента Украины на «более активное участие США в деоккупации Крыма и разрешении конфликта на Донбассе» и на назначение нового спецпредставителя США по украинскому направлению «усиливают чувство безнадежной неуверенности и стратегического тупика Офиса президента».

Илия Куса, анализируя сложившуюся ситуацию, делает вывод, что при отсутствии стратегии и планов приглашение «внешнего игрока» — хорошая мина при плохой игре и перекладывание ответственности на очередных «взрослых дядь» за границей, которые «придут и порешают за нас наши проблемы».

«Культивирование таких надежд на общественно-политическом уровне порождает угрозу постепенного разочарования населения во внешних партнерах (а это отражается на результатах выборов), делает Украину уязвимой к внешнему вмешательству и создаёт предпосылки для постепенной маргинализации международных позиций Украины в глазах внешних игроков», — заявил Илия Куса и добавил: «Ведь со временем, все они приходят к одной и той же роковой и заманчивой мысли: зачем ждать каких-то объяснений от Украины, если можно все решить между собой?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне визита в Киев Майк Помпео заявлял о поддержке США Украиной в ее борьбе с коррупцией и за усиление демократии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter