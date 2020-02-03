Общество и люди

Советник премьера Голик о ходе «Большой стройки»: на Киевщине уже скоро откроют две новые школы

В Киевской области в ближайшее время будут открыты новые школы в рамках проекта «Большая стройка», инициированного президентом Владимиром Зеленским. Уже в феврале новый огромный корпус откроет свои двери в Вишневом (на фото в заголовке). А 15 марта заработает новая школа в Украинке. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым он проверил ход работ в Вишневом. Они убедились, что до открытия школы осталось пару недель.

«Это одна из первых школ, которая будет открыта в этом году. В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт», — сообщил Голик.







Школа в Вишневом

Видео из школы смотрите здесь.

Также вместе с Чернышовым он посетил школу в Украинке. «Ее открытие по плану 15 марта», — написал советник премьера.

Школа в Украинке

Напомним, строительство ста школ, ста детских садиков и ста стадионов во всех регионах Украины было анонсировано президентом Владимиром Зеленским в конце прошлого года. Курирует данный проект в правительстве советник премьера Юрий Голик, который уже имеет обширный опыт реализации тысяч инфраструктурных проектов в Днепропетровской области, где в 2015 — 2019 годах он был советником губернатора.

Помимо строительства сотен объектов инфраструктуры для детей, Голик курирует также дорожное строительство, являясь одновременно и советником главы «Укравтодора». Под его руководством в 2019 году в рекордные для Украины сроки были капитально отремонтированы 130 км трассы Запорожье — Мариуполь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter