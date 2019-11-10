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«Давай я тебя умою перед сном»: сеть растрогали новые видео сдружившихся собаки и детеныша гепарда
Ранее «ФАКТЫ» писали о дружбе, завязавшейся в зоопарке Цинциннати между одиноким детенышем гепарда по кличке Крис и собакой, которую зовут Ремус. Пса «приставили» к молоденькой самке гепарда в качестве «суррогатного брата» — после того, как она осталась единственной выжившей из детенышей местной гепардихи Нины.
Животные привязались друг к другу. Они совершенно не ощущают, что принадлежат к разным видам и играют вместе. Зоопарк опубликовал новые видео, из которых понятно, что парочка буквально не расстается ни на минуту. И даже спит вместе. Прижавшись друг к другу, они устраиваются на отдых. Их связь настолько крепка, что Крис даже вылизывает своего друга. Как говорят зоологи, таким образом крупные кошки обращаются со своими детенышами или же с другими близкими родственниками.
Сеть растрогали эти кадры. «Как мило и трогательно!», «Обожаю эту пару!», «Надеюсь, эта дружба будет длиться всегда», — пишут в комментариях.
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