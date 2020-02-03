- 13:10 Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"
- 12:49 Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая
- 12:42 В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж
- 12:34 Футболист ударил ногой в голову лежащего фаната
- 12:25 В Измаиле детсады массово закрывают на карантин
- 12:24 Льготные кредиты на развитие бизнеса: кто и где сможет получить деньги
- 12:21 Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара
- 12:21 Зеленский в Киеве встретился с Эрдоганом: полное видео
- 12:01 Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 11:57 Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника
- 11:54 "Дочь захватили в заложники": Любовь Успенская выступила с резким заявлением
- 11:46 Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Во вторник, 4 февраля, в Украине начнется похолодание — с + 5 + 12 градусов до + 2 + 8 градусов.
«Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. На большей территории Украины во вторник будет сухо, разве что, временами туманно. А с 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, со среды в большинстве областей страны существенно усложнится — ожидаются сильные осадки, штормовой ветер. На юге и в Центре — преимущественно сильные дожди, на западе, севере и востоке — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.
«Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона — там или без осадков, или же они будут небольшими», — уточняет синоптик.
По ее словам, 4 февраля в Киеве — без существенных осадков. Возможна морось, температура — около +3 градусов. А 5 февраля прогнозируются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.
«Если есть возможность, отложите важные дела, особенно строительные, на открытом воздухе, дальние путешествия на автомобиле. И не стоит пугаться некомфортного физического состояния, циклон — дело серьезное, но, к счастью, временное», — обнадежила Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представленного Метеорологическим бюро Великобритании предупредили, что следующие пять лет будут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Это может привести к засухе, крупномасштабным лесным пожарам и повышению уровня мирового океана из-за таяния ледников.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!