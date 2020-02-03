Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Общество и люди

Во вторник, 4 февраля, в Украине начнется похолодание — с + 5 + 12 градусов до + 2 + 8 градусов.

«Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. На большей территории Украины во вторник будет сухо, разве что, временами туманно. А с 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, со среды в большинстве областей страны существенно усложнится — ожидаются сильные осадки, штормовой ветер. На юге и в Центре — преимущественно сильные дожди, на западе, севере и востоке — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

«Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона — там или без осадков, или же они будут небольшими», — уточняет синоптик.

По ее словам, 4 февраля в Киеве — без существенных осадков. Возможна морось, температура — около +3 градусов. А 5 февраля прогнозируются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

«Если есть возможность, отложите важные дела, особенно строительные, на открытом воздухе, дальние путешествия на автомобиле. И не стоит пугаться некомфортного физического состояния, циклон — дело серьезное, но, к счастью, временное», — обнадежила Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представленного Метеорологическим бюро Великобритании предупредили, что следующие пять лет будут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Это может привести к засухе, крупномасштабным лесным пожарам и повышению уровня мирового океана из-за таяния ледников.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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