24.90 / 25.16 27.46 / 27.86
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

11:46 3 февраля 2020 765
Ворона на снегу
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 4 февраля, в Украине начнется похолодание — с + 5 + 12 градусов до + 2 + 8 градусов.

«Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. На большей территории Украины во вторник будет сухо, разве что, временами туманно. А с 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, со среды в большинстве областей страны существенно усложнится — ожидаются сильные осадки, штормовой ветер. На юге и в Центре — преимущественно сильные дожди, на западе, севере и востоке — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

«Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона — там или без осадков, или же они будут небольшими», — уточняет синоптик.

По ее словам, 4 февраля в Киеве — без существенных осадков. Возможна морось, температура — около +3 градусов. А 5 февраля прогнозируются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

«Если есть возможность, отложите важные дела, особенно строительные, на открытом воздухе, дальние путешествия на автомобиле. И не стоит пугаться некомфортного физического состояния, циклон — дело серьезное, но, к счастью, временное», — обнадежила Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представленного Метеорологическим бюро Великобритании предупредили, что следующие пять лет будут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Это может привести к засухе, крупномасштабным лесным пожарам и повышению уровня мирового океана из-за таяния ледников.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

гороскоп

Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер