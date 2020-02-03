Мир

Будет еще теплее: метеорологи рассказали о погоде на ближайшие пять лет

Похоже, прогнозы Украинского гидрометеорологического института о том, что украинцам придется привыкать к мягкой и теплой зиме, не лишены основания.

Такой вывод можно сделать из прогноза, представленного Метеорологическим бюро Великобритании, который приводит Sky News.

По мнению британских экспертов, человечество ждут самые жаркие пять лет за весь период метеонаблюдений.

В связи с тем, что решение Парижской хартии о мерах по недопущению дальнейшего повышении температуры на планете не выполняются, миру не избежать до 2024 года рекордно жарких лет.

Температура воздуха повысится минимум на полтора градуса по Цельсию.

В традиционном прогнозе, который был составлен учёными, учтён целый ряд возможных климатических событий и природных катаклизмов, в том числе — значительные извержения пока ещё спящих вулканов.

Ежегодно, начиная с этого года, температура воздуха будет прибавлять по 1 -1,6 ° С в среднем.

Причиной нагревания атмосферы Земли является высокий уровень парниковых газов, с которым человечество пока не может справиться. Аномально жаркие условия, непривычные для людей, более других ощутят на себе жители северных стран Европы, а также — Азии и Северной Америки.

Средняя температура через пять лет будет гораздо выше уровня, чем тогда, когда на нашей планете не было ещё крупных предприятий, сильно влияющих на состояние природы. Учёные говорят, что предстоящее потепление сравнимо с тем, что происходило в течение последних пяти лет, когда начиная с 2015 года температура воздуха повышалась ежегодно на один градус.

По этой причине возможны засухи и продолжение смертоносных крупномасштабных лесных пожаров на разных континентах. А также — разрушительные штормы и повышение уровня мирового океана из-за таяния ледников.

В то же время в ближайшие дни глобальное потепление на территории Украины возьмет тайм-аут: ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 3 февраля, весенняя погода постепенно испортится. Начнется похолодание с сильным ветром, дождями и местами мокрым снегом. В течение дня 3 февраля максимально предполагается + 2 + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше. Сильный ветер, с дождями и даже мокрым кое-где снегом. На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью.

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